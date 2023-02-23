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Кабмін підтримав спрощення умов погашення кредиту для ВПО

22.02.2023 / 10:25
Кабінет Міністрів підтримав законопроєкти, спрямовані на спрощення умов погашення кредиту для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та громадян, які проживають на захоплених ворогом територіях або в зоні ведення бойових дій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Сьогодні уряд підтримав розроблені Мінреінтеграції законопроєкти, які передбачають полегшення умов погашення кредитів. Ці законопроєкти стосуються громадян, які проживають або виїхали з територій ведення бойових дій чи ТОТ", — зазначили у відомстві.

Повідомляється, що в ході опрацювання звернень громадян до Мінреінтеграції була виявлена проблема нарахування непропорційно великих процентів за кредитні послуги, споживачами яких є люди, що проживають на уражених війною територіях, або внутрішні переселенці.

У зв'язку з цим на період воєнного стану пропонується запровадити обов’язкову реструктуризацію за договорами про споживчий кредит для громадян, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи, постійно проживають або виїхали з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, чи тимчасово окупованої території.

Вказані категорії громадян зможуть скористатися механізмом реструктуризації за наступних умов:

  • якщо державна й соціальна матеріальна допомога та/або пенсійне забезпечення, благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача і членів його сім’ї;
  • якщо споживач або член його сім’ї є особою з інвалідністю внаслідок війни, а сукупний розмір доходу споживача та членів його сім’ї не перевищує розміру двох мінімальних заробітних плат.

Пропонується також встановити, що на період воєнного стану і протягом 30 днів після дня його припинення кредитору та колекторській компанії забороняється здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості стосовно споживачів.

Крім того, Кабмін підтримав зміни до Податкового кодексу, якими передбачена відсутність оподаткування доходів, отриманих у результаті такої реструктуризації.

Ухвалені на засіданні уряду законопроєкти найближчим часом будуть внесені до Верховної Ради.

Кабмін, Мінреінтеграції, ВПО
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