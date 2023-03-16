У Мінреінтеграції розповіли про перевірки ВПО

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

У відомстві зазначають, що питання вибіркових перевірок ВПО щодо їх фактичної присутності на заявленому місці залишається актуальним. Мінреінтеграції тримає його під постійним контролем.

Своєю чергою Мінсоцполітики та Нацсоцслужба надали роз’яснення територіальним органам соціальних служб про необхідність попереджати внутрішніх переселенців стосовно відвідування їх з метою перевірки.

Зокрема, під час перевірки посадова особа Нацсоцслужби повинна скласти відповідний акт. Також вона має залишити повідомлення про необхідність протягом 10 днів прибути до органу соціального захисту населення для проходження ідентифікації.

І лише у разі неявки переселенцям можуть скасувати статус ВПО і припинити передбачені для них виплати.

"Ми не можемо допустити жодної дискримінації внутрішніх переселенців. Людей повинні попереджати. Вони не зобов’язані 24/7 перебувати вдома, щоб не втратити грошову допомогу від держави, яка їм дуже необхідна. Перевірки мають здійснюватися лише за наявності підозри щодо неправомірного отримання допомоги", – зауважила віце-прем'єр-міністр, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.