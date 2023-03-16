Лапій: В Україні можливе збільшення захворюваності на Covid-19

Про це сказав голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, консультант з вакцинації проти Covid-19 у спільних зі Світовим банком проєктах МОЗ України Федір Лапій.

«Ми попереджали про те, що є сезонність, і вона чітко відстежується. Ми говорили і два роки тому про підйом захворюваності восени і наприкінці зими – на початку весни. У 2022 році пік припав на жовтень і кінець зими. І зараз ми бачимо зростання. А зважаючи на поширення «Кракена», на те, що багато людей з груп ризику не вакциновані або взагалі, або хоча б першим бустером, то будемо і надалі збирати врожай і у вигляді госпіталізацій, і у вигляді смертей», – сказав Лапій.

Лапій зазначив, що близько чотирьох тисяч людей щотижня госпіталують через Covid-19, і це важкі випадки.

«Що таке чотири тисячі в тиждень госпіталізованих в умовах війни, коли переобтяжена система охорони здоров'я. Одна велика обласна лікарня - це 400-450 ліжок. Це приблизно 10 обласних лікарень у тиждень повністю завантажені пацієнтами. Вакцинація може це попередити», – додав він.