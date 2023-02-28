Лабораторія ЦГЗ підтвердила версію коронавірусу "Кракен" в шести областях України

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я, передає Укрінформ.

"Референс-лабораторія з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ за результатом секвенування цього тижня підтвердила у пацієнтів мутацію варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу SARS-CoV-2 ще у двох областях: Львівській та Черкаській", - йдеться у повідомленні.

Відтак вже шість областей мають підтверджений варіант нового штаму: Сумська, де був перший пацієнт, Закарпатська, Тернопільська, Одеська, Черкаська та Львівська області.

В Центрі громадського здоров'я нагадують, що попри те, що штам Omicron переноситься легше, він має здатність передаватися швидше. Аби захистити себе та своїх близьких потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення.

Вакцинуватися можна в найближчому медзакладі або Центрі вакцинації. Щеплення проти COVID-19 доступне для усього дорослого населення та дітей від 5 років.

Перед вакцинацією не треба проходити обстежень, приймати специфічні ліки або дотримуватись дієти.