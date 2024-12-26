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У поліції розповіли, скільки людей доставили до відділків за порушення комендантської години в новорічну ніч

02.01.2025 / 15:23
Правоохоронці за порушення комендантської години в новорічну ніч доставили до відділків 300 осіб.

Про це заявив заступника начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський в ефірі Єдиних новин.

Правоохоронцям у новорічну ніч надійшло майже 35 повідомлень, що були пов'язані із новорічними подіями: поведінка напідпитку, чи домашні конфлікти. Було також 25 повідомлень, що пов'язані з застосування піротехніки й ще одне кримінальне провадження.

Серединський пояснив, що 35 повідомлень про правопорушення - це "низька цифра" й загалом українці свідомо підійшли до святкування Нового року.

"300 чоловік Національною поліцією доставлялися до відділків поліції щодо порушення комендантської години. З ними проводилася профілактична бесіда, а також їх перевіряли на причетність якоїсь диверсійсної роботи, однак вона не підтверджувалася", - розповів правоохоронець.

поліція, Серединський
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