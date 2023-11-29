МЗС: Фактів витоку військової зброї з України до ЄС не зафіксовано

Про це під час брифінгу у Медіацентр Україна заявив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції України Вадим Дзюбінський.

Він зауважив, що росія систематично поширює фейкові новини про нібито витік з України вогнепальної зброї до європейських країн.

«Ми постійно співпрацюємо з правоохоронними органами майже всіх європейських держав, а також міжнародними організаціями, які займаються питанням протидії незаконному обігу зброї. Жодної інформації щодо контрабанди вогнепальної зброї з України до Європейського Союзу до нас не надходило», – каже Дзюбінський.

Крім того, він додав, що для недопущення такого виду правопорушень в Україні планується створити міжнародний інформаційний центр, до якого увійдуть представники поліції країн ЄС.

Водночас, за словами Дзюбінського, від початку 2023 року всередині держави поліцейські вилучили з незаконного обігу понад 4,7 тис. одиниць вогнепальної зброї, з них майже 1,5 тис. – автоматична зброя, 922 – нарізна, 868 – гранатомети, а також інша або перероблена – понад 1,5 тис. одиниць.

«Ми розуміємо, з якими ризиками ми можемо зіткнутися після закінчення війни, після нашої перемоги. Ми розуміємо, що якийсь відсоток, якась кількість вогнепальної зброї, яка перебуває зараз в державі, може перейти в незаконний обіг», – говорить він.

«Це та зброя, яка потрапляє із зони бойових дій на територію, де таких дій не ведеться. Хочу одразу запевнити, що серед неї немає зброї наших партнерів, вона здебільшого трофейна або та, що була залишена окупантами після деокупації території, це зброя або російського зразка, або взагалі радянських зразків. Якщо є поодинокі випадки, де трапляються гранати іноземного зразку, то тут немає системності взагалі – стосовно того, щоб це була зброя наших партнерів», – говорить Дзюбінський.

Водночас поліція розпочала понад 5 тис. кримінальних проваджень щодо незаконного обігу зброї, 3 756 особам уже оголошено підозри, 3,2 тис. кримінальних проваджень направлені до суду для розгляду й ухвалення рішення.