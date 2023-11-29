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ISW: Повідомлення, які надсилають російські військові через WhatsApp, потрапляють в українські перехоплення

02.12.2023 / 16:20
російське командування скаржиться на солдатів, які на лінії фронту використовують власні телефони та користуються WhatsApp і SMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російських військових не одноразово попереджали про небезпеку користування соцмережами та інтернетом, однак окупанти нехтують словами командування.

"WhatsApp та інші повідомлення, які надсилають російські військові, потрапляють в українські перехоплення, включаючи документи, скріншоти розмов і медіа-файли", - сказано у повідомленні.

Зокрема, російське командування звинуватило використання російських мобільних телефонів у нищівному ударі ЗСУ по району зосередження в Макіївці Донецької області напередодні Нового року 2023 року. При цьому протягом року росіяни намагались вирішити дану проблему.

Нагадаємо, компанія Meta, яка є власником WhatsApp із весни 2022 року вважається "екстремістською" організацією на території російської федерації. З того часу соціальні мережі Facebook і Instagram в росії заборонені. На месенджер WhatsApp цей захід не поширюється.

WhatsApp, ISW
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