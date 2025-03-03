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МО надасть ДССТ можливість проводити детальні випробування товарів, які надходять до підрозділів

05.03.2025 / 16:25
Товари, призначені для Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ), будуть проходити контроль якості в Центральному управлінні Міністерства оборони.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Під контроль потраплять продукти харчування, одяг та захисне спорядження, якщо їхня вартість перевищує встановлений ліміт. Крім того, перевірятимуть великі партії паливно-мастильних матеріалів, уточнюють у відомстві.

За словами заступника міністра оборони України Сергія Мельника, мета перевірок - забезпечення єдиних стандартів якості для усіх товарів, що надходять до підрозділів Міноборони. Це має важливе значення для підтримання високої бойової готовності та гарантії безпеки кожного військового.

Голова Адміністрації Держспецслужби транспорту генерал-майор Олександр Яковець зазначив, що Центральне управління контролю якості надасть ДССТ можливість проводити детальні випробування товарів, які надходять до підрозділів, у власних лабораторіях. Він підкреслив, що це дозволить своєчасно виявляти можливі недоліки в постачанні та оперативно їх усувати.

Міноборони, ДССТ
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