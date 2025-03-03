Мінсоцполітики: Україна стикнулася з безпрецедентним демографічним спадом

Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

«У нас сьогодні антирекорд по кількості народжених дітей на одну жінку. Міжнародний показник відтворення населення – це 2,2 дитини на одну жінку дітородного віку. В середньому по країнах ЄС – 1,5. Це країни ЄС, в яких складна демографічна ситуація. В Україні ж до початку повномасштабного вторгнення було 1,16, після – 0,9. За деякими оцінками, це антирекорд взагалі в історії нашої країни», – сказала Марчак.

Вона зазначила, що низька народжуваність разом із масовою зовнішньою міграцією призводять до стрімкого старіння населення. За кілька останніх років середній вік українців зріс із 41 до 45 років.

«Ми дуже стрімко стаємо старшими як нація, і далі поки що виглядає так, що ця тенденція буде продовжуватися. Сьогодні співвідношення тільки пенсіонерів до працюючих людей становить 1:1, і це без урахування тих, хто отримує соціальну допомогу. Коли ми з вами досягнемо свого пенсійного віку, це співвідношення буде ймовірно вже набагато нижчим», – додала Марчак.

Одним із ключових завдань Стратегії демографічного розвитку України вона назвала створення умов для економічної та фізичної самостійності громадян упродовж якнайдовшого періоду життя.

Ми вже сьогодні маємо подбати про те, щоб старість для нас персонально прийшла якомога пізніше. Над цим ми спільно працюємо з Міністерством охорони здоров’я. Ми маємо подбати про те, щоб забезпечити собі гідний рівень життя у поважному віці, тому реформа пенсійного забезпечення є вкрай актуальною. Також ми маємо розвивати економіку догляду, – наголосила посадовиця.

Вона зазначила, що Україні варто наслідувати приклад розвинених країн і створювати систему надавачів послуг догляду за літніми людьми, що дозволить зменшити навантаження на родини.