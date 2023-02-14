З 1 лютого деякі військовослужбовці та силовики втратили додаткову місячну виплату в 30 тисяч грн

"Апостроф" розповідає, чи справедливо припинити такі виплати "тиловикам".

У Міноборони України прокоментували, що причиною перегляду правил нарахування виплат українським військовослужбовцям стали два доручення уряду, яких немає у відкритому доступі.

"Ці урядові документи стосувалися потреби оптимізувати видатки Державного бюджету України", - уточнили у військовому відомстві.

Щодо справедливості, то в Міноборони вважають, що таке рішення дозволить виплачувати кошти тим, хто на "нулі", особливо якщо враховувати реальні незадоволення додатковими виплатами для глибокого тилу.

Так, до 1 лютого 2023 року додаткову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень отримували всі військовослужбовці: терміновики, курсанти, ті, хто на "нулі" та в тилу.

"Знаю особисто багато з тих, що пішли у тилові підрозділи заробити грошенят, а ще втекти від мобілізації в небойові підрозділи", - написав військовослужбовець Віталій Максимкін.

"Так, є сенс по-різному мотивувати людей. Силовиків в країні зараз близько 1,5 мільйонів, а воювати нікому", - розповів військовослужбовець Мирослав Коптило.

Водночас українські бійці стверджують, що, перебуваючи в глибокому тилу, військові не "гріються в штабі". Для тих, хто з глибокого тилу збирається поїхати на "нуль", як зазначає Коптило, якраз гроші найбільше й потрібні.

"Коли бойові підрозділи виводять з зони бойових дій для укомплектування, відпочинку, у особового складу в цей момент витрати різко зростають, адже треба купити втрачене майно, техніку, квадрокоптери і таке інше. Держава дає основне, а кожен військовий потім за свої гроші докуповує те, що йому потрібно та зручніше під його задачі. І це ж треба враховувати", - пояснив він.

Військовослужбовець Максим Степаненко у коментарі "Апострофу" наголосив, що солдат витрачає великі суми саме на військові потреби, оскільки держава дає лише основне: зброю, БК та броню. Але захисникам також потрібні як мінімум два турнікети, тактичні рукавички, форма, зручне взуття, кілька пар шкарпеток. Водночас каремати та спальники вимагають постійного оновлення.

"Добре, якщо є волонтери, але здебільшого самі. Та й пальне для автівок. Машини купують волонтери, але ж ви розумієте, це старі машини. Вони настільки багато грошей зʼїдають на ремонт. За це все теж хлопці самі скидаються й платять", – додав він.

Крім того, до оновлення порядку виплат, всі, хто перебував у зоні бойових дій, отримував повні бойові, а хтось у тилу - скорочену винагороду. Тому адмініструвалося це просто, а з більш складною диференціацією виплат приходить складніше їхнє адміністрування, що може призвести до зловживання.

"А зловживання тут будуть і це сто відсотків, тому що ще під час АТО нарахування бойових виплат для командирів - це був бізнес, коли доводилося ділитися відсотками з виплат. Це не було всюди, але явище розповсюджене", - вважає Мирослав Коптило.

Щоб підтвердити участь у бойових діях, військовослужбовець має надати такі докази:

бойовий наказ/розпорядження;

запис у журналі бойових дій;

рапорт командира підрозділу, наказ командирів військових частин особового складу;

наказ керівника органу військового управління командирам військових частин.

Водночас в Україні, де майже рік триває повномасштабна війна з РФ, поняття "фронт" і "тил" стали розмитими, що додає складності у нарахуванні виплат.

"В Куп'янській операції перші наші втрати - це було все командування нашою батальйонно-тактичною групою. Літак розбомбив штаб і загинули окрім офіцерів радист і заправник. Ніби-то тилові посади, але всього за ніч фронт дуже швидко просунувся і ми опинилися в глибокому тилу, але літак все одно розбомбив штаб", - зазначив Коптило.