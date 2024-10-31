Войти | Зарегистрироваться
16:02

четверг,
14 ноября
Онлайн
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Укргідроенерго витратив 1 мільярд на захист Кременчуцької гідроелектростанції

13.11.2024 / 16:25
"Укргідроенерго" замовило за 976,95 мільйона гривень будівництво споруд протидронового захисту на Кременчуцькій гідроелектростанції.

Про це свідчить інформація на сторінці відповідної закупівлі в системі ProZorro.

Договір за результатом тендеру без проведення відкритих торгів було укладено з ПрАТ "Укрсталь Конструкція" 4 листопада. Строком виконання робіт вказано 31 грудня 2025 року.

Обґрунтовуючи необхідність закупівлі, "Укргідроенерго" посилається на проведення росією численних атак на критично важливі об'єкти енергетики та рішення стосовно цього, ухвалене на Ставці верховного головнокомандувача ще 6 вересня 2023 року.

Зазначимо, що Кременчуцька ГЕС є частиною дніпровського каскаду й розташована в Світловодську Кіровоградської області, має потужність 700 МВт. ЗМІ вже неодноразово повідомляли про влучання по цій ГЕС, зокрема 29 березня та 8 травня цього року, втім ішлося про ракетні атаки.

Бенефіціаром "Укрсталь Конструкції" з часткою 99,61% є колишній секретар Ради національної безпеки і оборони, колишній віце-прем'єр-міністр та один із засновників корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Віталій Гайдук.

Компанія має декілька заводів металоконструкцій, зокрема в Дніпрі, Запоріжжі, Житомирі, а також експериментально-механічний завод "Металіст" (Київ). Згідно даних в системі YouControl, "Укргідроенерго" є постійним, а з початку повномасштабної війни - єдиним державним клієнтом "Укрсталь Конструкції".

Зокрема за останні три роки з нею було укладено вже 21 договір на загальну суму 2,214 мільярда гривень. Майже всі вони стосувалися антидронового захисту, зокрема Київських ГЕС та ГАЕС, Дніпровської та Канівської ГЕС.

Останній договір, що складає майже половину від зазначеної суми, відповідно, є найбільш дорогим. До цього найбільшим замовленням компанії було будівництво споруд протидронового захисту на Канівській ГЕС за 538 мільйонів гривень (договір підписано 23 вересня цього року).

Укргідроенерго
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
14 ноября
13 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.