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Адвокат: АРМА може приховувати незручну інформацію, щоб здаватися більш ефективним на папері

28.01.2025 / 13:19
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) може приховувати незручну інформацію, щоб здаватися більш ефективним на папері, ніж це є насправді.

Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, заслужений юрист України Володимир Богатир, підкресливши, що звіти АРМА часто містять лише вигідні для агентства цифри, уникаючи згадки про збитки чи проблеми.

За словами Богатиря, у 2023 році АРМА заявило про рекордні показники - надходження до державного бюджету становили 191 млн грн, з яких 101,3 млн грн - доходи від управління активами. Проте юрист зауважив, що у цих звітах не враховані значні збитки.

"Але це все на папері. Наприклад, сума офіційно зафіксованих збитків від діяльності Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (підприємства були арештовані та передані АРМА управителям) у тому самому рекордному 2023 році становила 174,6 млн грн. Цифра повністю співставна із декларованими надходженнями й повністю нівелює тезу про самоокупність", - підкреслив Богатир.

Юрист також висловив сумнів у тому, що незалежні аудитори, зокрема міжнародні, зможуть отримати повну картину про діяльність АРМА. "Люди, віддалені від українських реалій, більш схильні сприймати на віру інформацію, яку їм надають. А складати звіти та привабливу інфографіку у нас вміють добре", - зазначив він.

На думку юриста, звіти АРМА мають піддаватися глибшому аналізу, а іноземним аудиторам необхідно забезпечити доступ до повного обсягу інформації для реального оцінювання діяльності агентства.

"Скільки такої незручної інформації - можна лише здогадуватися. Чи отримають її іноземні аудитори - невідомо", - підсумував він.

АРМА, Богатир
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