Жолнович: Призупинення допомоги від США не має суттєвого впливу на соціальну політику України

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Жолнович зазначила, що тимчасове призупинення невійськової допомоги Сполученими Штатами не має суттєвого впливу на соціальну політику України.

«Насправді поки не дуже», – сказала голова Мінсоцполітики, відповідаючи на запитання журналістів про наслідки призупинення США фінансування програм міжнародної допомоги.

Вона пояснила, що Україна має широку мережу партнерських домовленостей із країнами Європи, Великою Британією та такими міжнародними організаціями, як Світовий банк. Ці домовленості забезпечують системну підтримку нашої країни.

«Зупинка не стосується великих проєктів, які фінансуються через бюджет. Вона впливає здебільшого на проєкти громадського сектору», – пояснила Жолнович.

Вона також зазначила, що частина проєктів фінансується коштами Американської агенції з міжнародного розвитку (USAID).

«Ми зараз уточнюємо, щодо яких саме підрядників буде припинене фінансування, адже це поки лише призупинення. Наразі ситуація не є критичною», – додала вона.