Войти | Зарегистрироваться
15:45

среда,
29 января
Онлайн
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Жолнович: Призупинення допомоги від США не має суттєвого впливу на соціальну політику України

28.01.2025 / 18:30
Призупинення фінансування Сполученими Штатами допомоги іншим країнам зараз не створює критичних проблем для України, оскільки більшість програм стосується неурядових організацій.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Жолнович зазначила, що тимчасове призупинення невійськової допомоги Сполученими Штатами не має суттєвого впливу на соціальну політику України.

«Насправді поки не дуже», – сказала голова Мінсоцполітики, відповідаючи на запитання журналістів про наслідки призупинення США фінансування програм міжнародної допомоги.

Вона пояснила, що Україна має широку мережу партнерських домовленостей із країнами Європи, Великою Британією та такими міжнародними організаціями, як Світовий банк. Ці домовленості забезпечують системну підтримку нашої країни.

«Зупинка не стосується великих проєктів, які фінансуються через бюджет. Вона впливає здебільшого на проєкти громадського сектору», – пояснила Жолнович.

Вона також зазначила, що частина проєктів фінансується коштами Американської агенції з міжнародного розвитку (USAID).

«Ми зараз уточнюємо, щодо яких саме підрядників буде припинене фінансування, адже це поки лише призупинення. Наразі ситуація не є критичною», – додала вона.

Жолнович
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
28 января
27 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.