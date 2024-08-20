Жолнович: Плануємо скасувати в Україні поняття прожиткового мінімуму

Про це повідомила міністерка праці та соціальної політики Оксана Жолнович в етері телемарафону.

Розмір цієї виплати буде визначатися з урахуванням таких факторів, як склад сім'ї, розмір домогосподарства та інших факторів.

"Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив'язані штрафи, посадові оклади тощо. Для нас дуже важливо це роз'єднати", – повідомила Жолнович.

Вона додала, що поточний прожитковий мінімум не відповідає сучасним умовам і є недостатнім: з 1 січня цього року він складає 3023 гривні для працездатних осіб, 2563 гривні для дітей до шести років, 3196 гривень для дітей від 6 до 18 років та 2361 гривню для осіб з втратою працездатності.

Нагадаємо, що в бюджеті України на 2025 рік не передбачено підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії та мінімальної зарплати. Додамо, що наразі мінімальна зарплата в Україні становить 8000 гривень.

Водночас згідно з даними Світового банку, майже третина українців живе за межею бідності. Повномасштабне вторгнення росії збільшило число бідних українців на 1,8 мільйона порівняно з 2020 роком, що становить приблизно 29% від загальної кількості населення.