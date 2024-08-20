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Восені в Україні злетять ціни на продукти харчування, - ЗМІ

19.08.2024 / 17:27
У річному вимірі інфляція в Україні прискорилася від 4,3% у червні до 5,4% у липні. Водночас витрати бізнесу лише зростають. А це означає, що найближчим часом злетять ціни на продукти.

Як пише gazeta.ua, про це повідомляє "Мінфін".

Виробники кажуть, що запас міцності у них закінчується, тому надалі ціни на продукти лише зростатимуть.

Особливо великим ударом для багатьох підприємств стали масові відключення електроенергії у липні. Це змусило заводи працювати на генераторах, а електроенергія від них дорожча за мережеву в декілька разів: за словами експерта енергоринку Олега Попенка, може досягати 20−30 гривень за кіловат.

Негативні тенденції підтверджують і в Нацбанку.

"Зростання цін надалі прискорюватиметься через вичерпання ефектів високих урожаїв минулих років, значного тиску на бізнес в умовах дефіциту електроенергії та дефіциту кадрів, ефектів перегляду адміністративних тарифів й акцизних податків та негативного впливу літньої посухи на врожайність цього року", - йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Очільник концерну "Ярослав" (до його структури входить Київська макаронна фабрика) Олександр Барсук каже, що вони вже підвищили ціни на макарони на 2 гривні (до 22 гривень за кілограм). Аргументи такі ж, як і в хлібопекарів - суттєве подорожчання борошна.

Але на відміну від пекарів, виробники макаронів сильно страждають через відключення світла.

В Асоціації виробників молока зазначають, що на початок серпня через скорочення виробництва молока та його здорожчання, а також перебоїв із електроенергією, молочні продукти вже здорожчали.

Наприклад, пастеризоване молоко додало в ціні 1%, порівнюючи з попереднім місяцем, і 18%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Йогурти здорожчали на 2% за місяць та на 16%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року.

Сир за місяць здорожчав на 4,6%, вершкове масло - на 4%, тверді сири - 3-5%. Виробники молочних продуктів не відкидають, що з осені їм доведеться підвищити цінники ще на 5%.

продукти харчування
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