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Жолнович: До Мінсоцполітики за допоміжними засобами реабілітації звернулися майже 59 тисяч цивільних і військових

18.08.2023 / 15:23
До Мінсоцполітики з початку року за допоміжними засобами реабілітації звернулися майже 59 тисяч цивільних і військових, які постраждали від війни.

Про це повідомила міністерка соцполітики Оксана Жолнович на брифінгу, передає Укрінформ.

"З січня по липень за допоміжними засобами реабілітації звернулися 58 852 людини, з них протезувалося 20 737 людей і отримали вже протези 11 126 людей на загальну суму 2 млрд 790 млн грн на цей рік", - розповіла вона.

За словами Жолнович, за липень до Мінсоцполітики подано 201 пропозицію на протезування на загальну вартість 51 млн грн. Нині ці особи знаходяться в процесі протезування.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що за 2021 рік в електронній системі охорони здоров'я було зареєстровано 27 тисяч осіб, як військових, так і цивільних, які втратили одну або більше кінцівок, у 2022 році - понад 32 тис. осіб, за перше півріччя 2023 року - 15 360 осіб. При цьому кількість ампутацій є значно більшою.

В Мінсоцполітики нагадали, що право на безоплатне протезування мають військовослужбовці, правоохоронці, ветерани, постраждалі від війни цивільні громадяни, особи з інвалідністю, які отримали інвалідність не через бойові дії, діти з інвалідністю, діти з порушеннями опорно-рухового апарату.

Військові в межах державної програми забезпечуються двома видами протезів: механічним та електричним. Для отримання безоплатного протезування за державною програмою необхідно подати документи. Це можна зробити ще в лікарні через соціального працівника, у найближчому ЦНАПі чи місцевому органі соцзахисту населення або через електронний кабінет особи з інвалідністю.

Після подачі документів особа з інвалідністю отримає направлення, яке дає можливість обрати будь-яке протезне підприємство в Україні. Перелік протезних підприємств є на сайті Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що загалом в Україні працює близько п'ятдесяти протезних підприємств. Після звернення до підприємства протез виготовляється та передається людині з інвалідністю протягом 45 днів.

Жолнович
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