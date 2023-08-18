Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що мета Києва – звільнити всю територію, окуповану російськими військами.

Про це, як пише "Європейська правда", він розповів в інтерв'ю AFP.

Відповідаючи на питання, чи перебуває Україна під тиском своїх західних союзників, які надали значну військову допомогу, щоб досягти швидших успіхів на фронті, глава МЗС сказав, що Київ "цього не відчуває", хоча і визнав "збільшення голосів коментаторів і експертів у публічному просторі", які обговорюють темпи успіхів України під час наступу.

За його словами, "легко говорити, що ви хочете, щоб все було швидше, коли вас там немає".

"Наша мета – перемога, перемога у вигляді звільнення наших територій у кордонах 1991 року. І нам байдуже, скільки часу це займе", – наголосив Кулеба.

Очільник зовнішньополітичного відомства також уточнив, що "допоки український народ поділяє цю мету, український уряд буде рухатися пліч-о-пліч зі своїм народом".

"Правда полягає в тому, що поки ми не перемогли, нам потрібно більше, нам потрібно рухатися вперед, тому що війна – це реальність, і в цій реальності нам потрібно перемагати. Іншого шляху немає", – резюмував Кулеба.