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Посол: освобождение моряков действительно входило в условия возвращения РФ в ПАСЕ

02.07.2019 / 11:59
Постоянный представитель Украины при СЕ Дмитрий Кулеба подтвердил, что среди условий, которые РФ должна была выполнить для возвращения в ПАСЕ, было освобождение моряков, однако впоследствии европейцы отступили от этого требования.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба рассказал в эксклюзивном интервью "Время. Итоги недели".

По его словам, переговоры о возвращении России в ПАСЕ активизировались еще в начале этого года. Для этого Кремль должен был выполнить три условия: вернуть Украине пленных моряков, предоставить доступ Комиссару Совета Европы по правам человека в Крым и оплатить взносы.

Однако впоследствии, добавил посол, Европа дала понять России, что вернутся она может и без этих условий. Поэтому российская нота отечественному МИДу по морякам появилась не из-за решения ПАСЕ вернуть российскую делегацию, а потому, что подошел конечный срок, предоставленный Международным трибуналом ООН.

"Просто так совпало, что в ночь с 24 на 25 июня как раз приняли эту резолюцию, а 25 истекал срок. Поэтому я подтверждаю, что тема моряков в ПАСЕ звучала. Но я убежден, что Россия не собиралась выполнять эти три требования, потому что они понимали, что коалиция в их пользу уже зашла в такое состояние, когда вернет их без уступок. Я думаю, произошло именно так", - заявил Кулеба.

Напомним: между Западом и Россией еще до вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского существовал непубличный план, по которому освобождение пленных украинских моряков и возвращение кораблей должно было быть частью более широкой договоренности.

По плану, Запад должен был вернуть России полномочия в ПАСЕ без даже малейших исключений. Россия в ответ - найти схему освобождения моряков, а также допустить в Крым мониторинговую миссию Совета Европы.

Источник 

РФ, ПАСЕ, Кулеба, пленные моряки
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