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МИД: в случае возвращения РФ в ПАСЕ Украина откорректирует отношение к Ассамблее

05.06.2019 / 15:57
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что в случае возвращения российской делегации к работе в ПАСЕ Украина пересмотрит свое отношение к Ассамблее.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Боднар рассказал в эфире "Українського радіо".

Боднар отметил, что возвращение России в ПАСЕ несет в себе угрозу подрыва доверия к этой организации.

"В данном случае с нашей стороны, скорее всего, будет коррекция отношения к этой организации, поскольку мы считали, что Совет Европы должен обеспечивать прежде всего соблюдение прав человека и основных положений функционирования демократии. К сожалению, Россия этого не делает, и западные страны ей это прощают", - сказал он.

Заместитель министра также отметил, что в МИД готовы к решению об изменении правил ПАСЕ.

"Мы были готовы к этому решению, поскольку во время голосования несколько недель назад мы голосовали против и призвали наших международных партнеров привлечь Россию к ответственности за совершенные ею преступления. В данном случае голосование состоялось не так, как мы того хотели", - сказал он.

Накануне регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Этот шаг может привести к возвращению российской делегации в ПАСЕ.

Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции в конце июня.

Ранее украинские правозащитники предостерегли от принятия этой резолюции и безусловного возвращения российской делегации в ПАСЕ, поскольку Россия полностью пренебрегает требованиями организации.

Источник 

МИД, РФ, ПАСЕ
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