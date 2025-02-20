Франція: Ми не дуже добре розуміємо логіку незрозумілих коментарів президента Трампа

Про це заявила речниця французького уряду Софі Прімас, пише Reuters.

"Ми не дуже добре розуміємо логіку", - сказала Прімас журналістам, описуючи "різноманітні й часто незрозумілі коментарі президента Трампа".

За її словами, за останні кілька днів Трамп зробив низку коментарів щодо України без консультацій зі своїми європейськими союзниками.

Президент Франції Еммануель Макрон має намір сьогодні провести неформальну зустріч щодо України з деякими європейськими лідерами й союзником по НАТО Канадою після аналогічної зустрічі з Великою Британією, Італією, Німеччиною, Іспанією, ЄС, Данією та Нідерландами 17 лютого.

Як зазначає видання, Україна та її союзники в Європі були приголомшені рішенням Вашингтона і москви провести мирні переговори в Саудівській Аравії цього тижня. Україна заявила, що не прийме нав'язану їй угоду без її згоди, що підтвердили і європейські лідери, тоді як росія виключила можливість поступки захоплених нею територій.