Депутат ЄП: путін ненавидить Зеленського, тому що він розбив його плани щодо підпорядкування України

Про це повідомив депутат Європарламенту від Німеччини Сергій Лагодинський (партія Союз 90/Зелені) в соцмережі X у вівторок, 18 лютого.

За його власними джерелами, план Трампа включає:

припинення вогню;

вибори в Україні;

підписання остаточної угоди.

"Це повне виконання всіх бажань путіна. Особливо частина виборів – це подарунок Трампа путіну. путін ненавидить Зеленського, тому що він розбив його плани щодо підпорядкування України. І мріє здобути проросійського кандидата після виснажливої війни", – написавєвродепутат.

На його думку, для Трампа також було б зручно отримати президента, який був би настільки слабким, щоб погодитися на здачу всіх українських ресурсів.

"Нам, європейцям, має бути цілком зрозуміло, що вибори ПОВИННІ відбутися ПІСЛЯ фінального етапу. А не до нього. Також тому, що фінальна угода не може бути результатом проросійського кандидата, можливо обраного на другому етапі", – додав Лагодинський.