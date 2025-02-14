Плетенчук: У Чорному морі Україна контролює мінну безпеку лише в районі трьох портів Одеси

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18:30
Прокурор МКС, який видав ордери на арешт путіна і Нетаньягу, потрапив під санкції США
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17:27
Орбан: Поки Трамп і путін ведуть реальні переговори про мир, представники ЄС лише роблять марні заяви
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15:23
пєсков: Під час телефонної розмови путіна і Трампа правовий статус Зеленського не обговорювався
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13:19
CNN: Президент США припустив, що може зустрітися із Зеленським найближчим часом
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12:16
Трамп: Рейтинги Зеленського в опитуваннях не надто високі. М'яко кажучи
- 18:30
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Производство пластиковой тары: сырье, технологии12.02.2025 / 22:34Производители жидкой и сыпучей продукции разных отраслей нуждаются в оптовых закупках прочной и при этом легкой тары с качественными рабочими характеристиками. Высокий спрос, современные технологии изготовления емкостей и автоматизированное, полуавтоматизированное оборудование являются основой развития данного направления. Типичное производство пластиковой тары включает ряд подготовительных и обязательных этапов, которые позволяют получить конкурентный конечный продукт в ассортименте видов форм, размеров, цветовой палитры, дополнительного оснащения.Последние новости рубрики
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16:25
Найбільш відчутним стало скорочення кількості імпортерів дизельного палива в Україну, - дослідження
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09:10
Власюк: Зараз Євросоюз близький до консенсусу про повну відмову від російського газу
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16:25
ДПС: Надходження акцизного податку демонструють зростання на майже 40%
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12:16
У Кабміні розповіли про нові правила торговельного обслуговування
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17:27
Держстат: Середні тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у січні 2025 року зросли на 19,1%
- 16:25
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Практичность и доступность: исследуем возможности легких квадроциклов06.01.2025 / 02:08Рынок внедорожной техники предлагает множество решений для начинающих райдеров и любителей экономичного транспорта. Особое внимание привлекает категория легких квадроциклов, которые становятся отличным стартом для освоения внедорожной техники. В этом сегменте именно квадроцикл 200 кубов представляет собой оптимальное сочетание маневренности, экономичности и практичности. Данный класс техники особенно популярен среди новичков и тех, кто ищет компактное решение для повседневных задач.
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Утеплитель ключ к теплу и энергоэффективности вашего дома28.12.2024 / 01:03В современном мире теплоизоляция становится важнейшим элементом строительства и ремонта. Независимо от того, строится ли новое здание или проводится реконструкция существующего помещения, утеплитель играет центральную роль в обеспечении комфорта и энергоэффективности. Правильно подобранный материал помогает сохранить тепло зимой, поддержать прохладу летом и существенно сократить затраты на отопление и кондиционирование.Последние новости рубрики
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Тепловизоры для военных: выбор, преимущества и где купить06.02.2025 / 02:10Современные технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности военных операций. Тепловизоры для военных стали незаменимыми инструментами, которые позволяют вести наблюдение, выявлять цели и проводить разведку даже в самых сложных условиях. Если вы хотите купить тепловизор для военных, важно знать, какие характеристики и возможности предлагают современные устройства, чтобы сделать правильный выбор.
FPV дроны: инновационные технологии для экстремальных полетов03.01.2025 / 03:00FPV дрон - это инновационное устройство, которое открывает новые горизонты в управлении и использовании беспилотных летательных аппаратов. FPV (First Person View) переводится как «вид от первого лица», что позволяет оператору управлять дроном, используя изображение с камеры, установленной на борту. Такие дроны стали популярными благодаря своей универсальности, скорости и возможности выполнения сложных маневров.
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