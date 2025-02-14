Плетенчук: У Чорному морі Україна контролює мінну безпеку лише в районі трьох портів Одеси

Про це у телеефірі заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Укрінформ.

На запитання, наскільки є небезпечною акваторія й коли можна буде вважати Чорне море безпечним, він відповів: «Враховуючи те, що ми зустрічаємося з мінами Другої світової війни, дати стовідсоткову гарантію якусь на всю акваторію ніхто не може».

Плетенчук зазначив, що є три великі порти в Одесі, що входять до інфраструктури, яка забезпечує роботу українського зернового коридору. «І відповідно цю акваторію – це якірні стоянки, шляхи морських комунікацій, тобто морські шляхи, по яких ходять ці судна, – ми постійно моніторимо, відстежуємо. У першу чергу, щодо мінної безпеки. Звісно, реагуємо в разі виявлення цих загроз. Це відбувається нон-стоп», – запевнив він.

За його словами, Військово-морські сили справляються з цим завданням, хоч і не мають повного обсягу необхідного обладнання.

«Що стосується решти акваторії, звісно, допоки там не буде проведено відповідну операцію, не буде достатній рівень безпеки, який дозволить завести туди протимінні кораблі, відповідний персонал і почати обстежувати цю акваторію, казати щось рано», – зауважив речник ВМС.