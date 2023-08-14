Politico: Україна самостійно почала боротися з рф у Чорному морі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Politico.

"Ще більший занепокоєння викликають кораблі, які, як стверджується, таємно постачають російські збройні сили. Деякі зараз маскуються під торгові судна - вони можуть виконувати комерційні завдання або наймати цивільні екіпажі. прапором", - каже опитаний виданням морський експерт Йорук Ішик із Стамбула.

За даними видання, Туреччина не перевіряє ці кораблі. Крім того, незважаючи на членство в НАТО, Туреччина відмовилася вводити санкції проти москви. При цьому, щоб убезпечити себе від наслідків конфлікту, Анкара підтримала зернову угоду за посередництва ООН.

"Турецький уряд отримав компенсацію за конфлікт. Вони сприяли вкраденим постачанням зерна з України, і подбали про те, щоб зберегти добрі відносини з москвою, а також із Києвом. Але крах зернової угоди показує межі, в яких Анкара може впливати на Чорне море" , - сказав Politico професор Школи післядипломної освіти військово-морського флоту США Райан Гінгерас.

Тому Україна відкрила морський фронт і явно має намір самостійно впоратися з загрозою, яку представляє для себе росія на морі, зазначає видання: минулого тижня Київ оголосив води навколо російських чорноморських портів небезпечними, і попередив, що всі кораблі вважатимуться за військові цілі.

"За кілька годин до цього українські збройні сили збили російський танкер "Сіг", який перевозив 43 123 барелі мазуту. Ця мета була найчудовішою - адже корабель вже понад півстоліття допомагає російським збройним силам. Удар по "Сігу", секретному допоміжному судну вмф росії", завдає удару по російській логістиці в Сирії, завдає шкоди прибуткам пов'язаних з Кремлем еліт, які заробляють гроші на цій торгівлі, і скорочує кошти, які використовуються для оплати своїх приватних військових", - наголошує Politico.

Як відомо, Україна здійснила атаку на російський корабель "Оленьогірський гірник" у найбільшому торговому порту рф у Новоросійську. Дещо пізніше стало також відомо про удар України по танкеру SIG, який доставляв пальне російським угрупованням в Україні та Сирії. Після цього Україна офіційно повідомила, що 6 найбільших портів рф – Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань – небезпечні для судноплавства.

Своєю чергою військові експерти заявили, що атаками на кораблі Україна довела росії, що блокування портів можливе з двох сторін, і поставило агресору ультиматум: або Чорне море буде розблоковане для всіх цивільних вантажів України та росії, або плавати в ньому ніхто не буде. Це дає Україні потужний важіль для розблокування портів всіх видів продукції.