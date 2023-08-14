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Голова Нацполіції: Я проти носіння короткоствольної вогнепальної зброї на вулицях

17.08.2023 / 10:12
Зараз суспільство більш готове до легалізації зброї, ніж раніше, але дозволяти нею володіти всім без винятку громадянам ще зарано.

Таку думку висловив голова Національної поліції Іван Вигівський в інтерв’ю Цензор.нет, передає Укрінформ.

“Повинна бути культура поводження зі зброєю. Можливо, дати зброю тим особам, які вже мають певний період досвіду, які вже володіють зброєю. Наприклад, травматичною, мисливською. В яких протягом п’яти років не було проблем із законом, вони не вчиняли злочинів. Можливо, встановити якийсь рамковий період, від 3 до 5 років, і дозволити спочатку купувати гладкоствольну і травматичну зброю, щоб людина продемонструвала, що виконує всі норми закону. І тоді вже можна видавати їй вогнепальну короткоствольну зброю”, - зазначив Вигівський.

“Але я проти носіння короткоствольної вогнепальної зброї на вулицях", - додав голова Нацполіції.

За його словами, під час напрацювання законопроєкту, в якому розглядається питання володіння короткоствольною вогнепальною зброєю для всіх категорій громадян, представники Нацполіції неодноразово збирались з правоохоронним комітетом Верховної Ради, обговорювали це питання в робочих групах.

Вигівський наголосив, що в цьому питанні є низка запобіжників і застережень.

“Є бачення, що ця зброя повинна зберігатись тільки вдома для самозахисту, а якщо особа хоче тренуватись, подає заявку в тир і тоді везе її з собою. Але ж ви розумієте, що якщо людина хоче постійно носити із собою зброю, вона щодня буде кидати заявку в тир і перевозити. Знову ж, перевозити треба в розібраному стані, а не так, як хочеться”, - зазначив він.

Вигівський додав, що є ще низка питань, які обговорюються і досі не вирішені.

“У мене немає поки що внутрішньої такої позиції, що ця зброя може бути в усіх громадян і вони можуть її носити на вулицях. Якщо це буде для самозахисту – можливо. Та все одно є багато «але»”, - заявив керівник Націполіції.

зброя, Вигівський
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