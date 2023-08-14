У літньому таборі студенти-міжнародники вивчають МГП, мінну небезпеку та надання медичної допомоги

"Сьогодні розпочав роботу літній табір із міжнародного гуманітарного права для студентів 1-4 курсів спеціальності "Міжнародне право" Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка... Впродовж п'яти днів учасники літнього табору зможуть дізнатися про принципи міжнародного гуманітарного права щодо ведення бойових дій, про право воєнної окупації, про відповідальність за порушення МГП", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в середу.

Крім цього, студенти візьмуть участь у тренінгах із мінної небезпеки та надання першої медичної допомоги, які проведуть співробітники та волонтери Українського Червоного Хреста.

Табір організувало ТЧХУ в партнерстві з Британською та Данською організаціями Червоного Хреста.

Міжнародне гуманітарне право - це галузь права, що встановлює правила ведення збройних конфліктів. Мета МГП - обмеження насильства під час війни.