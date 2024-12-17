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Кремінь: Уповільнення процесів українізації є головним викликом на 2025 рік

20.12.2024 / 12:16
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь поскаржився на уповільнення процесів українізації. Це він назвав головним викликом на 2025 рік, повідомляє сайт Уповноваженого із захисту державної мови.

Так, у мовному відомстві повідомили, що в Україні зменшилася частка людей, які вважають українську мову рідною.

"На жаль, цього року почали проявлятися ознаки уповільнення українізації", – зазначив Кремінь.

За його словами, однією з ключових ознак цього є скорочення частки учасників освітнього процесу, які вважають українську мову рідною: учні – на 17%, батьки – на 11%, вчителі – на 8%.

Також омбудсмен повідомив про зменшення показників використання української мови в освітньому середовищі, а також збільшення обсягів російської мови в соціальних мережах.

"Показово, що лише 37% учнів спілкуються з друзями українською мовою, а 39% – вдома. Крім того, на 10% зменшилася кількість учнів, які надають перевагу українській мові в інтернеті", – поділився статистикою мовний омбудсмен.

Варто зазначити, що, згідно зі статтею 10 Конституції України, "в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України", а "застосування мов в Україні гарантується Конституцією України". Тобто використання інших мов, в тому числі російської, не лише не заборонено, а й захищається головним законом країни.

Кремінь, українізація
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