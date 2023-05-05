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Торік громадяни подали майже 3 тис. звернень щодо порушень отримання інформації державною мовою

05.05.2023 / 10:12
Торік громадяни подали 2 846 звернень про порушення їхнього права на отримання інформації державною мовою, 1 112 з яких стосувалися галузі обслуговування та надання відомостей про товари та послуги.

Про це уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив під час презентації річного звіту про стан дотримання Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної у 2022 році», яка відбулася у Медіацентрі Україна-Укрінформ.

«Протягом 2022 року на нашу адресу надійшли 2 846 звернень від громадян України щодо порушення закону про мову. Лідером за кількістю повідомлень стали місто Київ - 823, а також Харківщина - 460 звернень. Найменша кількість звернень надійшла зі східних областей і частково з півдня, зокрема, Луганщини та Кіровоградщини», - сказав він.

За словами Креміня, піком активності громадян став липень-серпень 2022 року, що він пов'язує із хвилею інформаційно-роз'яснювальної кампанії щодо обов'язкового застосування української у мережі Інтернет, а також із впровадженими попередженнями та штрафами за порушення мовного законодавства: зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення набули чинності 16 липня 2022 року.

Звіт за минулий рік охоплює десять галузей суспільного життя, а також питання лінгвоциду на тимчасово окупованих територіях. Омбудсмен зауважив, що 1112 звернень від громадян стосувалися порушень під час обслуговування та надання інформації про товари та послуги. Зокрема, у 989 повідомленнях йшлося про відсутність української версії інтернет-представництв, а 123 скарги фіксували порушення вимог законодавства під час обслуговування споживачів.

Водночас у 152-х випадках громадяни повідомляли про порушення мовного законодавства в органах державної влади та місцевого самоврядування: у чотирьох випадках було накладено штраф на чиновників на суму 3400 грн, а також висунули одне попередження.

Також секретаріат уповноваженого зареєстрував 435 звернень щодо розміщення реклами недержавною мовою.

«Є порушення й у галузі вивісок. Найбільше порушень зафіксовано на території Харкова та Харківської області - 252, а також міста Київ - 54 звернення», - зауважив Кремінь.

Омбудсмен повідомив, що у галузі дошкільної, середньої та вищої освіти наявні 117 звернень, у медичній галузі - 92, у різних видах медіа - 254, у судочинстві - 7, у галузі культури - 43, у книговиданні - 12.

«Зважаючи на інструментарій закону про мову, мною як уповноваженим було ухвалено рішення про проведення 170 загальнодержавних заходів контролю, особливо в тих випадках, коли нам потрібно було отримати додаткову інформацію та стабілізувати рівень дотримання мовного закону у різних сферах. Частково такі дії було припинено стосовно закладів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях» , - зазначив уповноважений.

За його даними, заходи державного контролю по галузях із найбільшою кількістю скарг допомогли усунути до 77,4% порушень.

Водночас Кремінь наголосив, що основною тенденцією минулого року є «стрімке зростання рівня суспільної підтримки української мови, а також кардинальне збільшення її застосування у публічній галузі та приватному спілкуванні».

Повний звіт опубліковано на сайті уповноваженого.

мова, Кремінь
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