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Кремінь: На сьогодні в Україні діє понад 450 майданчиків для вивчення української мови

02.03.2023 / 09:12
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що на сьогодні в Україні діє понад 450 майданчиків для вивчення української мови.

"У межах загальноукраїнської кампанії уповноваженого з захисту державної мови Тараса Кременя, спрямованої на створення можливостей для всіх охочих вивчати українську мову, ми зібрали інформацію про понад 450 популярних в Україні безкоштовних курсів, розмовних клубів та онлайн-ресурсів", - ідеться в повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

Зазначається, що більшість локацій розташовані в закладах освіти (коледжі, університети, інститути післядипломної педагогічної освіти) та культури (бібліотеки).

Згідно з повідомленням, лідер за кількістю локацій - Київська область (69 майданчиків) разом із містом Києвом (27), далі йдуть Львівська (80), Дніпропетровська (37), Закарпатська (32) та Вінницька області (21).

Водночас найменша кількість пропозицій із вивчення державної мови - в Харківській, Донецькій, Херсонській областях.

З оновленою інформацією про безкоштовні мовні курси можна ознайомитися на сайті мовного омбудсмена.

Источник: Интерфакс-Украина
омбудсмен, Кремінь
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