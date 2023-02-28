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Мінцифри планує запуск на порталі "Дія" автоматичної перевірки будівельної документації

01.03.2023 / 18:30
Міністерство цифрової трансформації планує запуск бета-тестування автоматичної перевірки будівельної документації на порталі "Дія" під час подання заявки на отримання дозволу на будівництво.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Незабаром на порталі "Дія" можна буде отримати дозвіл на будівництво за новою процедурою. Розпочинаємо запис на бета-тест. За новою процедурою під час заповнення заявки відбуватиметься автоматична перевірка відомостей у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. Якщо заявники припустилися помилок, вони отримають сповіщення ще до того, як відправлять документи на розгляд в органи будівельного контролю", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, якщо проєктна документація вже завантажена до Е-системи, то вона завантажиться автоматично без необхідності прикріплювати скани документів до заявки.

Федоров зазначив, що така послуга дасть змогу скоротити кількість відмов під час отримання дозволу на будівельні роботи або внесення змін до дозволу. За його даними, майже половина таких заявок отримувала відмови через технічні помилки.

Згідно з повідомленням, узяти участь у тестуванні можуть фізичні та юридичні особи-замовники будівництва, які планують отримати дозвіл на будівельні роботи або вносять зміни до зареєстрованих дозволів для об'єктів класу наслідків СС2 і СС3.

Источник: Интерфакс-Украина
Федоров, Дія
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