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Зеленський: Внесок Німеччини - близько 16% від усієї допомоги, яку отримала Україна. Це дуже серйозні цифри

15.01.2025 / 15:23
За час повномаштабної російської агресії Україна отримала від Німеччини 16% від усієї міжнародної допомоги.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом у вівторок, 14 січня.

"Ми дуже вдячні за допомогу Німеччини. Взагалі з початку повномасштабного вторгнення Німеччина допомогла Україні. Її внесок - близько 16% від усієї допомоги, яку отримала Україна. Це дуже серйозні цифри", - заявив він.

Зеленський також подякував Німеччині за допомогу у захисті українського неба і розбудові ППО.

"Ми особливо вдячні за те, що у складні моменти захисту неба, блекаутів Німеччина зробила один із найбільших внесків у будівництво української протиповітряної системи. Ми вдячні за Patriot, Iris-T, безумовно, вдячні і за Гепарди, які захищають нашу критичну інфраструктуру", - сказав президент.

Глава держави відзначив лідерство Німеччини разом зі США у форматі Рамштайн.

"Ми вдячні за союз міністрів оборони, де все вирішується щомісячно і достатньо швидко. Розраховуємо, що у лютому в нас будуть відповідні зустрічі", - додав глава держави.

Зеленський, Пісторіус, Німеччина
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