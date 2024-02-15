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Пісторіус закликав американських законодавців схвалити додаткову військову допомогу Україні

19.02.2024 / 14:21
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав американських законодавців схвалити додаткову військову допомогу Україні, яка застрягла в Конгресі, попередивши, що відмова у підтримці Києва може зашкодити економічним інтересам США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

За його словами, якщо не зупинити агресію Кремля, це може не лише зашкодити співробітництву у сфері безпеки та завдати шкоди американським оборонним підрядникам, але й послабити Європу в загалом, а також порушити торговельні відносини ЄС з найбільшою економікою світу.

"Одним з аспектів нашого трансатлантичного співробітництва є те, що ми підписали сотні контрактів на мільярди доларів та готуємо нові контракти. Очевидно, що альянс заради безпеки приносить багато переваг – для обох сторін", – зазначив Пісторіус.

Він також попередив про наслідки поразки України не тільки для Європи, але й для США, заявивши, що вторгнення рф є загрозою для "заснованого на правилах міжнародного порядку".

"Географічно Європа знаходиться далеко від (штатів) Айови або Вісконсіна, але все ж вона дуже близька з точки зору політики безпеки. Менша безпека в Європі означає меншу безпеку для Сполучених Штатів", – сказав Пісторіус.

Міністр оборони ФРН заликав не сприймати свободу як належне, адже, додав він, її потрібно захищати та боротися за неї, якщо це необхідно.

Він також наголосив, щоб європейські країни надавали більше зброї Україні та заявив, що бачить, як союзники дедалі більше допомагають Києву.

"Велика Британія робить дедалі більше, Франція збільшує свою підтримку. Я абсолютно впевнений, що ми зможемо досягти значної підтримки протягом наступних місяців і років. Але, звичайно, це нелегко. Гроші не безмежні", – додав Пісторіус.

США, Пісторіус, Німеччина
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