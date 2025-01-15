Войти | Зарегистрироваться
09:38

суббота,
18 января
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Експерт: Фінансувати додаткові виплати військовим потрібно з державного бюджету

17.01.2025 / 12:16
Уряд планує перекласти доплати військовим на місцеві бюджети. Маленькі громади не зможуть виплачувати такі гроші, що призведе до соціального вибуху, адже десятки тисячі захисників залишаться без грошей.

Про це написав військовий Кирило Сазонов, закликавши уряд змінити проєкт постанови "Деякі питання матеріального стимулювання окремих категорій військовослужбовців".

"У пункті 5 проєкту постанови уряд наполегливо рекомендує коштом місцевих бюджетів виплачувати військовим щомісячну фінансову підтримку 10 тис гривень, одноразову виплату в сумі 50 тис. грн за укладений контракт, щорічну допомогу на оздоровлення в розмірі 100 тис. гривень ну і так далі. Але засада в тому, що… маленьке містечко або селище ніколи не виплатить військовому таку суму. Бо в бюджеті цього містечка цих грошей тупо немає", - заявив Кирило Сазонов.

Він зазначив, що загалом введення додаткових виплат військовим - правильна штука. Але фінансувати ці видатки потрібно з державного бюджету.

"В мене особисто питання: хто придумав скинути на місця фінансові обязи держави?  Оборона країни – це чітко держбюджет", - наголосив Сазонов.

Він упевнений: якщо виплати скинуть на місцеві бюджети, "будемо мати соціальний вибух, бо одні отримають космос, а всі інші – нуль!".

"Беремо взвод чи роту, де киянин чи львів’янин отримує додатково кілька сотень тисяч гривень, а солдат із бідної сільської громади – нічого. Як це позначиться на боєздатності підрозділу? Сильно виросте загальна мотивація?  Скажу більше – ця історія закінчиться соціальним вибухом. Коротше, пункт 5 в тій постанові – небезпечний і має бути вилучений. Бо буде горе", - підкреслив Кирило Сазонов.

Сазонов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
17 января
16 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.