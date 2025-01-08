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ЦНС: росія хоче поповнити свої війська за рахунок українців з ТОТ

11.01.2025 / 16:20
росія хоче поповнити свої війська за рахунок українців. Тому окупаційні адміністрації вже почали формувати списки мешканців захоплених територій України, яких планують призвати до лав армії рф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, кремль весною планує збільшити план з мобілізації українців на строкову службу, попри провалені результати осінньої компанії.

"Оптимізм окупантів побудований на розширенні штатів "військкоматів" та паспортизації", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зауважили, що призвані на строкову службу українці піддаються тиску з метою укласти контракт з подальшим відправленням на лінію бойового зіткнення. Наразі призвані восени мешканці тимчасово окупованих територій, в переважній більшості, проходять службу у Криму.

ЦНС, ТОТ
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