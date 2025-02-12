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росія виправдовує свою репутацію геополітичного медового борсука й кидає серйозний виклик сильнішим суперникам, - доповідь

11.02.2025 / 18:30
Новий президент США Дональд Трамп прагне швидкого завершення війни в України через переговори. Таке прагнення росія може використати для отримання вигідної для себе угоди.

Про це йдеться у доповіді Мюнхенської безпекової конференції (MSC).

Наприклад, росія може використати це прагнення до миру, щоб зміцнити свій контроль над усіма окупованими територіями України. Також рф може домогтися, що Україна не отримає членство в НАТО або інших сильних гарантій безпеки. Це у підсумку дасть москві час для планування нового нападу, адже їй треба підкорити всю Україну.

На сьогодні точний план Дональда Трампа щодо закінчення війни ще не зрозумілий. Та якщо Сполучені Штати займуть жорстку позицію щодо рф, то майбутнє останньої може мати доволі похмурий вигляд.

Три роки війни завдали росії чималих втрат. За оцінками незалежних джерел, від початку війни і до червня 2024 року росія втратила 120 тис. російських солдатів загиблими. А міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що в жовтні 2024 року зафіксували рекорд – 41 980 російських військових вбитих і поранених.

Для того, щоби поповнити такі втрати, росія пропонує новобранцям величезні виплати, які більш ніж удесятеро перевищують середній дохід у деяких регіонах. Також до лав окупаційної армії все частіше набирають старших і менш боєздатних чоловіків. Наприклад, у жовтні середній вік призовників у москві становив майже 50 років.

На сьогодні експорт енергоносіїв залишається ключовим джерелом доходу для військової машини рф попри те, що середньоденна виручка впала до €611 млн в листопаді 2024 року з пікового значення в понад €1,1 млрд у квітні 2022 року.

У доповіді Мюнхенської конференції з безпеки зазначається, що росія знову виправдовує свою репутацію геополітичного медового борсука (ссавця, який майже не має природних ворогів) й кидає серйозний виклик сильнішим суперникам.

Окрім війни в Україні, москва розповсюджує у Європі масштабні дезінформаційні кампанії, втручається у вибори, планує й проводить диверсії, замахи на вбивства, а також продовжує брязкати ядерною зброєю. До речі, ядерний арсенал росії – найбільший у світі за кількістю боєголовок.

Через свій африканський корпус, така собі реінкарнація пвк вагнера, росія розширила свій геополітичний вплив у низці африканських держав.

MSC, доповідь
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