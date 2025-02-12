У Мін’юсті назвали загальну кількість зареєстрованих актових записів у 2024 році

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

"Від реєстрації народження до незабутнього "так" у день весілля - ми документуємо найважливіші події у житті кожного українця", - йдеться в повідомленні відомства.

Загальна кількість зареєстрованих актових записів у 2024 році становила 865 813, із них відділами ДРАЦС - 689 224, а виконавчими органами місцевих рад - 176 689. Детальніше про роботу Державного реєстру актів цивільного стану минулого року Мін'юст розповів у слайдах.

"Від реєстрації народження до незабутнього "так" у день весілля - ми документуємо найважливіші події у житті кожного українця", - повідомили в міністерстві.