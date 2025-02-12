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У Мін’юсті назвали загальну кількість зареєстрованих актових записів у 2024 році

11.02.2025 / 16:25
В Україні за 2024 рік відділи Державного реєстру актів цивільного стану (ДРАЦС) оформили понад 865 тисяч актових записів та видали більш ніж 2,6 мільйона документів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

"Від реєстрації народження до незабутнього "так" у день весілля - ми документуємо найважливіші події у житті кожного українця", - йдеться в повідомленні відомства.

Загальна кількість зареєстрованих актових записів у 2024 році становила 865 813, із них відділами ДРАЦС - 689 224, а виконавчими органами місцевих рад - 176 689. Детальніше про роботу Державного реєстру актів цивільного стану минулого року Мін'юст розповів у слайдах.

"Від реєстрації народження до незабутнього "так" у день весілля - ми документуємо найважливіші події у житті кожного українця", - повідомили в міністерстві.

Мін'юст
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