Войти | Зарегистрироваться
02:30

вторник,
07 января
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Офіс протидії рейдерству скоротив строки розгляду скарг до 45 днів

06.01.2025 / 16:25
У 2024 році Офіс протидії рейдерству (ОПР) скоротив строки розгляду скарг у сфері державної реєстрації та несанкціонованого доступу до реєстрів до 45 днів. Для порівняння, у 2020–2022 роках ці терміни становили від 3 до 6 місяців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

У 2024 році Міністерство юстиції України отримало 2239 скарг у сфері державної реєстрації, з яких 435 стосувалися бізнесу, а 1804 – нерухомості.

Крім того, Офіс протидії рейдерству розглянув 39 повідомлень від суб’єктів державної реєстрації про несанкціонований доступ до реєстрів (ДРРП та ЄДР).

За результатами розгляду скарг було видано 1543 накази, з яких 440 (28,52%) були задоволені.

Окрім того, завдяки спільним зусиллям Міністерства юстиції та Міністерства оборони України було повернуто 30 земельних ділянок загальною площею 3487 га та 3 об’єкти нерухомості площею 1668 кв. м.

Окрім того, були розглянуті скарги, пов’язані з порушенням санкційного законодавства.

Досягнення Офісу протидії рейдерству у 2024 році:

  • Строки розгляду скарг скорочено до 45 днів.
  • Зменшено кількість нерозглянутих скарг. Станом на грудень 2024 року, через тимчасову зупинку реєстрів, кількість скарг знизилася до 144 (30 — з бізнесу, 114 — з нерухомості), тоді як у 2020–2022 роках їх було до 2500, а строки розгляду сягали 3-6 місяців.
  • Запроваджено системну практику об’єднання розгляду скарг. Внесено пропозиції щодо змін у профільні закони та підзаконні нормативно-правові акти для актуалізації з урахуванням нових викликів та умов воєнного стану. Офіс активно бере участь у розробці цих змін.
  • Забезпечено оперативне реагування на випадки рейдерства та несанкціонованого доступу до державних реєстрів.
  • Забезпечено оперативне повернення відомостей реєстрів у попередній стан для запобігання рейдерським діям.
  • Забезпечено постійне представництво інтересів Мін’юсту в судах. У структурі Офісу створено окремий відділ судової роботи.

Довідка. Розгляд скарг у сфері державної реєстрації є позасудовим способом захисту прав, порушених через незаконні дії реєстраторів і нотаріусів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

рейдерство, Мін'юст
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 января
5 января
4 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.