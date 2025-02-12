Посадовцям КЕУ та КЕВ повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів на суму 123,8 млн грн

Про це інформує Офіс Генпрокурора у понеділок, 10 лютого.

Посадовцям квартирно-експлуатаційних управлінь та відділів повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів, виділених на потреби оборони.

За даними слідства, у Миколаєві викрито начальника КЕУ, який уклав договір з товариством про закупівлю деревини за завищеними цінами. До цієї схеми він залучив начальника паливної групи та уповноважену особу Миколаївського КЕУ. Такими діями підозрюваних державі завдано збитків на суму майже 2,3 млн грн.

На Одещині посадові особи КЕУ спільно із фізичною особою-підприємцем розтратили бюджетні кошти під час закупівлі деревини за завищеними цінами, завдавши державі 4,1 млн грн збитків.

У Кропивницькому начальник КЕВ уклав договір з одним із товариств з обмеженою відповідальністю про закупівлю ліжок за завищеною ціною, що спричинило збитки державі на суму 352 тис грн.

У Вінниці посадові особи КЕВ упродовж 2020-2022 рр. надмірно витратили 508 тис грн бюджетних коштів під час капітального ремонту їдальні госпіталю.

На Запоріжжі викрито злочинну схему за участі посадовців КЕВ, які уклали з контрагентами договори про закуплю деревини за завищеними цінами. Державі завдано майже 15,5 млн грн збитків.

На Луганщині керівництво КЕВ через підконтрольні підприємства закуповувало дрова за завищеною вартістю без процедури відкритих торгів, заволодівши понад 101 млн грн.

Загалом сума завданих збитків державі становить 123,8 млн грн.

Усім учасникам схем інкримінують привласнення, розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, службову недбалість, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.