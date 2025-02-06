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Через грип та ГРВІ в деяких областях України частина шкіл тимчасово припинила очне навчання

11.02.2025 / 13:19
В кількох областях України частина шкіл тимчасово припинила очне навчання через збільшення кількості хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Про це пише УНН з посиланням ЗМІ.

Кіровоградська область

10 лютого, з понад 400 шкіл регіону, три вже перейшли на карантин. Зокрема, йдеться про дві школи у Компаніївській громаді Кропивницького району та спеціальну школу в селі Піщаний Брід Новоукраїнського району. Також у Кропивницькому два класи Лелеківської гімназії перейшли на дистанційне навчання, решта шкіл працюють у звичайному режимі.

Закарпатська область

З 10 лютого в Ужгороді всі школи перевели на дистанційне навчання через збільшення кількості хворих на ГРВІ та інші респіраторні інфекції. Таке рішення ухвалили на засіданні протиепідемічної комісії міськради. Обмеження триватимуть до 21 лютого.

Крім шкіл, дистанційний формат запровадять у міських мистецьких та спортивних школах, а також у ПАДІЮНі. Дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі.

Водночас у Мукачеві, де також спостерігається зростання захворюваності на 5%, карантин у школах поки що не запроваджуватимуть.

Чернівецька область

7 лютого через захворюваність на ГРВІ на дистанційне навчання перевелися 34 школи в області.

Також, у Герцаївській громаді з понеділка введуть карантин у деяких школах і дитсадках.

Івано-Франківська область

5 лютого тимчасово на онлайн-навчання перейшли ліцей №18 та Вовчинецька гімназія Івано-Франківської громади. У деяких інших школах карантин ввели лише для окремих класів.

Одеська область

4 лютого у місті Чорноморськ через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ всі школи та дитсадки закрили на карантин.

карантин, грип, школи, ГРВІ
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