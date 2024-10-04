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ЦГЗ: В Україні стрімко зростає захворюваність на ГРВІ

10.10.2024 / 12:16
За перший тиждень епідемічного сезону в Україні зареєстрували 114 487 випадків захворювання на грип та ГРВІ.

Про це повідомляє Центр громадського здоровʼя (ЦГЗ).

"Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ становить 356,0 на 100 000 населення, що на 26,3% менше від епідемічного порога, розрахованого для України, та на 22,6 % більше за аналогічний період минулого епідемічного сезону", - зазначає ЦГЗ.

Понад 61% серед загальної кількості захворілих на ГРВІ, в тому числі грип та COVID-19, становлять діти віком до 17 років.

З 30 вересня по 6 жовтня госпіталізовано 2826 осіб (2,5% від загальної кількості хворих на ГРВІ), із них 1678 дітей до 17 років, що становить 59,4% від усіх госпіталізованих. Жодного летального випадку внаслідок грипу не зареєстровано.

ЦГЗ, ГРВІ
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