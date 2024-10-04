ЦГЗ: В Україні стрімко зростає захворюваність на ГРВІ

Про це повідомляє Центр громадського здоровʼя (ЦГЗ).

"Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ становить 356,0 на 100 000 населення, що на 26,3% менше від епідемічного порога, розрахованого для України, та на 22,6 % більше за аналогічний період минулого епідемічного сезону", - зазначає ЦГЗ.

Понад 61% серед загальної кількості захворілих на ГРВІ, в тому числі грип та COVID-19, становлять діти віком до 17 років.

З 30 вересня по 6 жовтня госпіталізовано 2826 осіб (2,5% від загальної кількості хворих на ГРВІ), із них 1678 дітей до 17 років, що становить 59,4% від усіх госпіталізованих. Жодного летального випадку внаслідок грипу не зареєстровано.