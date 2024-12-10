ЦГЗ: Зараз майже 90% від усіх випадків ГРВІ - це COVID-19

Загальна захворюваність на грип та ГРВІ в Україні сьогодні на 30% нижча від епідемічного порогу.

Про це в телеефірі сказав генеральний директор Центру громадського здоровʼя (ЦГЗ) Михайло Росада, передає Укрінформ.

"Загальна захворюваність на грип та ГРВІ нижча за епідемічний поріг відсотків на 30, тому поки що ситуація досить контрольована. Бувають вищі показники у західних областях, але здебільшого ситуація по Україні стабільна. Поки що говорити про перевищення епідпорогу рано", - сказав Росада.

За його словами, за останній тиждень захворюваність на грип, ГРВІ на 1,5% нижча, ніж за попередній семиденний період.

Гендиректор ЦГЗ нагадав, що в епідсезоні 2024/2025 циркулюють віруси типу А і В. Водночас майже 90% від усіх випадків ГРВІ зараз - це COVID-19.

Гендиректор ЦГЗ нагадав про актуальність щеплень проти коронавірусу та грипу в епідсезон. Він наголосив у цьому зв'язку, що вакцина проти COVID-19 не діє на вірус грипу і навпаки.

Вакцина проти COVID-19 є безкоштовною, щоб щепитися, необхідно звернутися до сімейного лікаря.

Вакцина проти грипу є рекомендованою і не входить у Національний календар щеплень. Вакцинуватися особливо важливо для груп ризику - осіб старше 65 років, дітей, вагітних, а також представників професійних груп, таких як медичні працівники. Зробити це можна, зокрема, в аптеках, на приватному ринку.