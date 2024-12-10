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Зеленський про військових КНДР: Фактично москва втягнула у війну ще одну державу

15.12.2024 / 10:10
Участь північнокорейських військ у бойових діях проти української армії фактично означає залучення у війну ще однієї держави, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у суботу, 14 грудня.

"росіяни включають їх ( військових КНДР - ІФ-У) у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області. Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні. Фактично москва втягнула в цю війну ще одну державу, причому втягнула максимально. І якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив?", - наголосив президент.

Він зазначив, що саме володимир путін робить кроки, що розширюють і продовжують війну.

"Саме він відштовхує можливість миру. І він хоче, щоб і в Азії у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають Північну Корею сучасній війні. І очевидно, москва ігнорує заклики всіх країн, від Китаю та Бразилії до багатьох інших, щодо необхідності робити все для деескалації. Якщо немає жорсткої реакції світу, росія робить війну гіршою. Завжди так",- зазначив президент.

"Ми будемо захищатись, у тому числі проти цих північнокорейців. Ми будемо й надалі діяти скоординовано з усіма нашими партнерами, щоб цю війну зупинити – зупинити надійно, гарантованим миром", - додав він.

Нагадаємо, російське командування, за даними ГУР МО України, планує найближчим часом залучити солдатів КНДР безпосередньо до ведення штурмових дій у Курській області рф. Водночас портал "Мілітарний" із посиланням на військових повідомляє, що північнокорейські підрозділи вже вступили в бій із підрозділами сил оборони України, використовуючи тактику масового піхотного штурму відкритою місцевістю.

Зеленський
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