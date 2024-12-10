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Офіс Президента: Вітропарк на Закарпатті виробив перший мільйон кВт/год електроенергії

15.12.2024 / 13:15
На Закарпатті вітропарк, що розбудовується та розпочав роботу на початку поточного року, виробив перший мільйон кіловат-годин електроенергії.

Про це у Фейсбуці повідомив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита, передає Укрінформ.

"На Закарпатті вітропарк, котрий розпочав роботу на початку поточного року, виробив перший мільйон кВт/год електроенергії. У межах проєкту продовжується розбудова інфраструктури й збільшення обсягу генерації", - йдеться в дописі.

Також Микита повідомив, що на Волині триває будівництво вітрової електростанції, яка складатиметься з понад 20 вітротурбін, а на Хмельниччині завершують зведення однієї з двох вітрогенеруючих установок потужністю 2 МВт, яку планують ввести в експлуатацію на початку 2025 року.

"Кожен із цих проєктів реалізовується інвесторами безпосередньо в громадах за підтримки ОВА із дотриманням необхідних екологічних норм", - додав високопосадовець.

Він назвав розбудову вітропарків шляхом до децентралізації енергетики та прагматичним рішенням, яке дозволить не тільки підтримати енергетичну систему країни, а й забезпечити реальні надходження коштів до бюджету для розвитку та функціонування ТГ.

Водночас, додав ексголова Закарпатської ОДА, розбудова системи електрогенерації з відновлюваних джерел – одне із зобов'язань України в межах перемовин щодо вступу до Європейського Союзу, яке наша держава реалізовує попри воєнний стан.

Микита, вітрогенерація
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