Зеленський: За тиждень росія запустила по Україні близько 550 ударних дронів та понад 100 ракет

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Я вдячний воїнам, які захищають Україну, партнерам, котрі розуміють нашу потребу в посиленні ППО для збереження життів наших людей", - написав він.

За його словами, світ має бути єдиним і сильним, щоб за допомогою сили змусити Росію та її союзників припинити терор і досягти справедливого миру.