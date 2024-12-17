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Зеленський: За тиждень росія запустила по Україні близько 550 ударних дронів та понад 100 ракет

16.12.2024 / 12:16
За тиждень росія застосувала проти України майже 630 керованих авіаційних бомб, близько 550 ударних дронів та понад 100 ракет різних типів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Я вдячний воїнам, які захищають Україну, партнерам, котрі розуміють нашу потребу в посиленні ППО для збереження життів наших людей", - написав він.

За його словами, світ має бути єдиним і сильним, щоб за допомогою сили змусити Росію та її союзників припинити терор і досягти справедливого миру.

Зеленський
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