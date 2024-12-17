ОСУВ Хортиця: Сили оборони не мають інформації про залучення військових КНДР до бойових дій на сході України

росіяни вже залучають солдатів з Північної Кореї у бої у зведених підрозділах. Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин, передає Gazeta.ua.

За його словами, поки Сили оборони не мають інформації про залучення військових КНДР до бойових дій на сході України.

"Не виключено, що незабаром через великі втрати саме на східних напрямках можливе також застосування представників Північної Кореї на наших ділянках фронту, які разом з російськими солдатами братимуть участь у бойових діях. Однак наші захисники готові до їхньої зустрічі, і так само, як російських окупантів, їх будуть знищувати", - сказав Волошин.