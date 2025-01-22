Войти | Зарегистрироваться
02:15

воскресенье,
26 января
Онлайн
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Миниця передала на потреби ЗСУ конфіскованих товарів та транспортних засобів на понад 650 млн грн

25.01.2025 / 13:15
Державна митна служба передала на потреби оборонців України конфіскованих товарів та транспортних засобів на 651,3 млн грн.

Про це Держмитслужба повідомила у Телеграмі, передає Укрінформ.

За інформацією митників, упродовж минулого року було передано 1 388 автомобілів на 234 млн грн, на 76,7 млн грн – майно військового призначення, на 63,1 млн грн – запчастини до авто.

Крім того, було вилучено та передано військовим 1,85 млн пачок цигарок на 47 млн грн та інших тютюнових виробів на 2,2 млн грн, 10 999 од. комп’ютерної техніки на 38,8 млн грн, 1 696 мобільних телефонів на 30,6 млн грн.

Серед конфіскованого майна одяг та взуття на 23 млн грн, побутова техніка на 23 млн грн, енергообладнання на 16,1 млн грн.

А ще митники передали Силам Оборони конфіскований літак вартістю 4,1 млн грн.

Основними одержувачами були:

  • Міністерство оборони України – 460,4 млн грн
  • Міністерство внутрішніх справ – 108,4 млн грн
  • Державна прикордонна служба України – 57,1 млн грн
  • Обласні військові адміністрації – 13,6 млн грн
  • Служба Безпеки України 7,9 млн грн
  • Інші 3,9 млн грн.

Наголошується, що конфісковане та таке, що на інших законних підставах перейшло у власність держави, майно передається Збройним Силам України та правоохоронним органам згідно з розпорядженням КМУ від 26.02.2022 № 186-р «Про передачу майна для потреб Збройних Сил», постанови КМУ від 16.09.2022 № 1043 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо передачі майна для задоволення потреб функціонування держави в умовах воєнного стану», а також відповідно до рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна, прийнятих на підставі приписів Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

митниця
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
25 января
24 января
23 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.