Миниця передала на потреби ЗСУ конфіскованих товарів та транспортних засобів на понад 650 млн грн

Про це Держмитслужба повідомила у Телеграмі, передає Укрінформ.

За інформацією митників, упродовж минулого року було передано 1 388 автомобілів на 234 млн грн, на 76,7 млн грн – майно військового призначення, на 63,1 млн грн – запчастини до авто.

Крім того, було вилучено та передано військовим 1,85 млн пачок цигарок на 47 млн грн та інших тютюнових виробів на 2,2 млн грн, 10 999 од. комп’ютерної техніки на 38,8 млн грн, 1 696 мобільних телефонів на 30,6 млн грн.

Серед конфіскованого майна одяг та взуття на 23 млн грн, побутова техніка на 23 млн грн, енергообладнання на 16,1 млн грн.

А ще митники передали Силам Оборони конфіскований літак вартістю 4,1 млн грн.

Основними одержувачами були:

Міністерство оборони України – 460,4 млн грн

Міністерство внутрішніх справ – 108,4 млн грн

Державна прикордонна служба України – 57,1 млн грн

Обласні військові адміністрації – 13,6 млн грн

Служба Безпеки України 7,9 млн грн

Інші 3,9 млн грн.

Наголошується, що конфісковане та таке, що на інших законних підставах перейшло у власність держави, майно передається Збройним Силам України та правоохоронним органам згідно з розпорядженням КМУ від 26.02.2022 № 186-р «Про передачу майна для потреб Збройних Сил», постанови КМУ від 16.09.2022 № 1043 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо передачі майна для задоволення потреб функціонування держави в умовах воєнного стану», а також відповідно до рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна, прийнятих на підставі приписів Закону України «Про правовий режим воєнного стану».