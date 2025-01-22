Reuters: В 2024 році рф досягла найбільш значних територіальних здобутків

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на неназване джерело, "знайоме з позицією кремля".

Співрозмовник згадав "справді великі проблеми", такі як вплив високих процентних ставок на невійськові підприємства та промисловість.

Журналісти висловили думку, що путін "дедалі більше стурбований перекосами в російській економіці воєнного часу". І в цей же час новий президент США Дональд Трамп наполягає на припиненні російсько-української війни.

"В 2024 році рф досягла найбільш значних територіальних здобутків, не рахуючи початку повномасштабного вторгнення. Приблизно 1/5 території України вже окупована", - зазначили у виданні.