Священник УПЦ розповів, які молитви потрібно знати чи мати при собі у разі воєнних дій

Будь-яка молитва має велику силу, тому що вона закликає на людину милосердя Небесного Отця.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це YouTube-каналу «Православная Церковь» розповів заступник голови Синодального відділу УПЦ із взаємодії із Збройними силами та іншими військовими формуваннями України архімандрит Лука (Винарчук).

«Будь-яка молитва, навіть найкоротша, написана за традицією на натільному хрестику кожного християнина - «Спаси и сохрани» - має велику силу. Адже ця коротка молитва часто вживалася і воїнами. У цій молитві просимо, щоб Господь врятував нашу душу та зберіг тіло», - сказав отець Лука.

Також священник зазначив, що всім відома молитва - 90 псалом «Живый в помощи вышняго». «Не даремно з давніх часів воїни опоясувалися поясом, на якому були написані або вишиті слова цього святого псалма», - додав він.

Архімандрит Лука (Винарчук) наголосив, що «будь-яка молитва має велику силу, тому що вона закликає на людину милосердя Отця Небесного».