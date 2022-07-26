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Священник УПЦ розповів, які молитви потрібно знати чи мати при собі у разі воєнних дій

25.07.2022 / 14:55
Священник УПЦ розповів, які молитви потрібно знати чи мати при собі у разі воєнних дій
Источник: Центр інформації УПЦ
Всім відома молитва - 90 псалом «Живый в помощи вышняго»

Будь-яка молитва має велику силу, тому що вона закликає на людину милосердя Небесного Отця.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це YouTube-каналу «Православная Церковь» розповів заступник голови Синодального відділу УПЦ із взаємодії із Збройними силами та іншими військовими формуваннями України архімандрит Лука (Винарчук).

«Будь-яка молитва, навіть найкоротша, написана за традицією на натільному хрестику кожного християнина - «Спаси и сохрани» - має велику силу. Адже ця коротка молитва часто вживалася і воїнами. У цій молитві просимо, щоб Господь врятував нашу душу та зберіг тіло», - сказав отець Лука.

Також священник зазначив, що всім відома молитва - 90 псалом «Живый в помощи вышняго». «Не даремно з давніх часів воїни опоясувалися поясом, на якому були написані або вишиті слова цього святого псалма», - додав він.

Архімандрит Лука (Винарчук) наголосив, що «будь-яка молитва має велику силу, тому що вона закликає на людину милосердя Отця Небесного».

Источник: Inpress.ua
молитва, УПЦ, війна
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