УПЦ допомагає воїнам ЗСУ, медичним установам та всім нужденним

Храми, монастирі та волонтери у всіх єпархіях Української Православної Церкви надають допомогу ЗСУ, теробороні, медичним установам, біженцям та всім постраждалим внаслідок воєнних дій.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на news.church.ua, з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія силами єпархій та монастирів Української Православної Церкви організується всебічна допомога всім, хто постраждав унаслідок бойових дій на території України.

На Буковині парафіяни храму на честь Успіння Божої Матері села Товтри, які зараз перебувають за кордоном, систематично направляють гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям, які мешкають у Чернівецькій області.

Одну з парафій Чернівецької єпархії відвідав військовий ЗСУ та пожертвував значну суму грошей з проханням помолитися за воїна Віталія та його побратимів. Всю суму, пожертвовану воїном, настоятель парафії передав до Консисторії Чернівецько-Буковинської єпархії на потреби військових ЗСУ та вимушених переселенців.

Чернівецька єпархія просить усіх небайдужих також молитися за воїна Віталія, його побратимів та всіх воїнів ЗСУ.

На Вінниччині Браїлівський жіночий монастир передав чергову гуманітарну допомогу до села Потоки для переселенців, які кілька днів тому знайшли собі притулок у цьому населеному пункті. Було передано матраци, ковдри, пледи, одяг, засоби особистої гігієни, посуд, картопля та інші продукти харчування.

Одеська єпархія продовжує реалізовувати свою соціальну місію в умовах війни, напливу переселенців та зростання кількості тих, хто потребує допомоги.

Настоятель храму мученика Віктора в Авангарді протоієрей Петро Гайдук завдяки фонду «Ти Українець» зміг підготувати для парафіян продуктові набори, які включають фрукти, соки, випічку та солодощі.

Парафіяни Єкатерининського храму в Ізмаїлі на чолі з настоятелем протоієреєм Олександром Імановим регулярно відвідують притулок, де мешкають переселенці, поповнюють їх запас продуктів та побутової хімії.

Актив храму святителя Григорія Богослова та мучениці Зої в Одесі на чолі з настоятелем протоієреєм Георгієм Грицьком щодня годують комплексними обідами до ста людей.

Також православне товариство Одеси організовує годівлю у Суворовському та Приморському районах міста. Щодня священнослужителі та волонтери пригощають чаєм усіх бажаючих на Залізничному вокзалі, а щовівторка тут також роздають гарячі страви – зазвичай людям, які евакуюються з інших регіонів України.

У Житомирській єпархії до Благовіщенського собору міста Коростишів було доставлено п'яту партію благодійної гуманітарної допомоги загальною вартістю 300 тисяч гривень. Допомога була організована трудами настоятеля храму, благочинного Коростишівського району архімандрита Якова (Шумова) та за допомогою людей доброї волі.

Допомогу роздали нужденним, багатодітним сім'ям, людям з інвалідністю, біженцям, переселенцям та людям пенсійного віку. Частину допомоги було передано до спеціалізованих установ та організацій, які займаються підтримкою нужденних людей.

У храмах міста Полтави після Божественної літургії пройшли благодійні трапези для парафіян та всіх нужденних.