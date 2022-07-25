Волонтери УПЦ доправили гуманітарну допомогу до Слов'янська та Чернігова

У рамках «Місії милосердя» співробітники Синодального відділу Української Православної Церкви із соціально-гуманітарних питань привезли продукти до Слов'янська та Чернігова.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на Телеграм-канал «Церква допомагає», до храму преподобного Серафима Саровського Слов'янська передали 100 харчових наборів.

«Гуманітарну допомогу доправили з Канади з ініціативи Румунської Православної Церкви через Чернівецько-Буковинську єпархію УПЦ стараннями протоієрея Миколая Попеску», – наголосили співробітники місії.

Також волонтери УПЦ привезли до Чернігова продуктів на 30 тисяч гривень. Частину гуманітарної допомоги отримали віруючі церкви святого Архістратига Михаїла у селі Брусилів, а іншу передали громаді храмового комплексу поблизу будинку преподобного Лаврентія Чернігівського, де діє благодійна трапезна.

Як повідомлялося раніше, у Києві волонтери Української Православної Церкви доставили продуктові набори до Товариства сліпих та продукти для благодійної трапезної Кирилівського монастиря.