В УПЦ пояснили, як обрати ім'я дитині

У церковному уставі немає суворого припису називати дітей виключно іменами тих святих, чия пам'ять святкується у день народження дитини.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на портал «Православная жизнь», розповів викладач Київської духовної академії Андрій Музольф.

«Така практика – це справа суто особистого благочестя батьків. І пов'язана вона, швидше за все, з тим, що батьки в момент появи на світ нового життя особливо моляться саме тим святим, у день пам'яті яких відбуваються пологи», - пояснив він.

Викладач КДАіС підкреслив, що якщо батьки хочуть назвати дитину таким ім'ям, яке їм дуже подобається, але при цьому пам'ять святого, який має таке ім'я, звершується не найближчим часом, у цьому немає нічого поганого.

«Головне, щоб і батьки, і в майбутньому - сама дитина, не забували молитися тому святому чи святій, ім'я яких вони обрали для своєї дитини», - сказав Андрій Музольф.